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Hande Erçel'den aşk bombası! Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yakalandı

30.03.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal kapımı dizisinde başrolleri paylaşan ve dizi aşkları gerçek olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı sürpriz bir şekilde bitmişti. Hayranlarının barışmayı umsa da Hande Erçel yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi.

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.

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Güzel oyuncu, Hadise'yle geçen yaz ayrılan Kaan Yıldırım'la sevgili oldu. İkili Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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Ardından aynı arabada görüntülenen Erçel ve Yıldırım köprü girişinde çevirmeye takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar sorulara yanıt vermedi.

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

Kerem Bürsin, Hande Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği ifade edilmişti.

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Bütün bu gelişmelerin ardından ilk hamle Hande Erçel eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

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Hadise Hande Erçel Kaan Yıldırım Kerem Bürsin
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