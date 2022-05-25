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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

25.05.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Sık sık cesur paylaşımlarını Instagram hesabından paylaşan Gamze Erçel, son paylaşımıyla olay yarattı. İçini gösteren fileli transparan üstüyle pozlarını sergileyen Gamze Erçel, güzelliğiyle herkesi büyüledi. Erçel'in bu paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Sosyla medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alan Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını paylaşan güzel isim, dekolteli son paylaşımıyla oldukça dikkat çekti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ PLAJ POZLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak eşiyle birlikte çıktığı Dubai tatilinden pozlarını paylaşan Gamze Erçel, plajda verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmişti.

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Derin göğüs dekolteli elbisesiyle plajda pozlar veren güzel isim, takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna uğramıştı. Bazı takipçiler, "Arkadaki su gibi duru güzelliğin var" diyerek Erçel'e sevgilerini dile getirmişti.

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FİLELİ KIYAFETİYLE OLAY YARATTI

Son olarak Fransa'nın Cannes şehrine giden ve orada birbirinden güzel pozlarını takipçilerini sunan Gamze Erçel dikkat çekti.

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Sokak ortasında içini gösteren fileli üstüyle sosyal medyada resmen yürek hoplattı. Erçel'in bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Gamze Erçel Hande Erçel
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