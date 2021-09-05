Hande Erçel'in tatil pozlarına beğeni yağdı!

Yaz ayına Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla damga vuran Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde evinin mutfağında aşure yaptığı anları paylaşan Hande Erçel, şimdilerde yeni projeler için çalışıyor.
Önce sevgilisi Kerem Bürsin iel, ardından ise arkadaşlarıyla uzun süre tatil yapan güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Hande Erçel yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Erçel'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
Erçel, yakın bir arkadaşının kendisinin ziyarete geldiği anları da paylaştı. Arkadaşıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel, bornozuyla poz verdi.
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