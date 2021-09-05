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Hande Erçel'in tatil pozlarına beğeni yağdı!

05.09.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı dizinini final yapmasıyla birlikte Bodrum’da tatil yapan Hande Erçel, tatilin ardından İstanbul’a döndü. Yeni projeleri için çalışmaya başlayan Hande Erçel, yaz tatilinde çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı.

Hande Erçel'in tatil pozlarına beğeni yağdı!

Yaz ayına Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla damga vuran Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde evinin mutfağında aşure yaptığı anları paylaşan Hande Erçel, şimdilerde yeni projeler için çalışıyor.

Hande Erçel mutfağa girdi! Aşure yaptıHande Erçel mutfağa girdi! Aşure yaptı

Önce sevgilisi Kerem Bürsin iel, ardından ise arkadaşlarıyla uzun süre tatil yapan güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Hande Erçel yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Erçel'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

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Erçel, yakın bir arkadaşının kendisinin ziyarete geldiği anları da paylaştı. Arkadaşıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel, bornozuyla poz verdi.

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Hande Erçel Instagram
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