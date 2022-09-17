MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber! Gamze Erçel'in minik kızı...

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber! Gamze Erçel'in minik kızı...

17.09.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hande Erçel'in kendisinden 2 yaş büyük olan influencer ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım aldıkları kötü haberle adeta yıkıldı. Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kanser tedavisi görmeye başladı. Yürek burkan haberi canlı yayında duyuran Arto, '' Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor'' ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber! Gamze Erçel'in minik kızı...

Hande Erçel sayesinde şöhreti yakalayan Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi ile ilgili kahreden haber geldi. Beyaz TV'de Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

291069331-441462447528929-609499862-54ni

28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'in 30 yaşındaki ablası Gamze Erçel'in Caner Yıldırım ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Arto'nun duyurduğu kötü haber karşısında hem stüdyodaki sunucular hem de ekran başındakiler büyük bir üzüntü yaşadı.

ekran-resmi-2022-09-16-16-OFdt

Henüz 2,5 yaşında olan Aylin Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu doktora gitmesiyle ortaya çıktı.

290862814-510103904217494-508796870-GmT6

Konu ile ilgili programda açıklama yapan Arto şu ifadeleri kullandı: ''Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.''

291091718-441063528031262-363461424-FoxL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarık Akan mezarı başında anıldı Tarık Akan mezarı başında anıldı
Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."
Yeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladıYeni dizideki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Son dakika: Van'daki tünel inşaatında göçük yaşandı! Acı haber geldi... İki işçi hayatını kaybetti

Son dakika: Van'daki tünel inşaatında göçük yaşandı! Acı haber geldi... İki işçi hayatını kaybetti

Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

Geceyi gündüze çevirdi! 30 milyon liralık balyalar alev alev yandı

Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış! "Amerika'da bir tek malım" diyerek açıkladı

Bakan Soylu'dan çarpıcı çıkış! "Amerika'da bir tek malım" diyerek açıkladı

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.