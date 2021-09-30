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Hande Erçel maviler içinde paylaştı! Dakikalar içinde beğeni yağdı

30.09.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan sevilen oyuncu Hande Erçel, dizisinin finali sonrası tatil keyfi sürüyor. Erçel, ekranlara ara verdiği bu süreçte sosyal medyayı kullanmayı ihmal etmedi. Paylaştığı fotoğrafa ise dakikalar içinde milyonlarca beğeni yağdı.

Hande Erçel maviler içinde paylaştı! Dakikalar içinde beğeni yağdı

Temmuz 2020 tarihinde ekranlara gelen 'Sen Çal Kapımı' dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Dizinin başrollerinden Kerem Bürsin ile Hande Erçel ekranlara mola verirken, Erçel'den yeni sosyal medya paylaşımları geldi.

HANDE ERÇEL'İN POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Daha önce Güneşin Kızları, Halka, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi pek çok dizide rol alan genç oyuncu Hande Erçel, sosyal medyayı sık sık kullanan isimlerden.

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Aktif olduğu zamanlarda günlük yaşamından da pozlar paylaşan Erçel, son dönemde yeğeniyle paylaştığı fotoğraflarla biliniyor.

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Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile çıktığı tatilden fotoğraflar da paylaşmıştı.

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Güzel oyuncu, şimdi ise maviler içinde ve deniz kenarında çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

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Erçel'in bu pozu dakikalar içinde milyonlarca beğeni alırken, 20 binden fazla da yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hande Erçel
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