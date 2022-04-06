Hande Erçel pozlarıyla Milano'yu salladı

İtalya'ya tatile giden Gamze Erçel'i ve rol aldığı diziler ile ünü yurt dışına taşan Hande Erçel'i hayranları sokaklarda yalnız bırakmadı.

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel oyuncu, çıktığı tatilde fanlarının isteğini kırmadı, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Hayranlarının gönlünü bir kez daha fetheden ünlü isim, gördüğü ilgiden memnun kaldı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı. Tatil için İtalya'ya giden Erçel kardeşler, Milano sokaklarında bol bol fotoğraf çektirdi.

En son Fox Tv'de ekrana veda eden Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteri ile rol alan Hande Erçel, kafa dinlemek amacıyla kardeşi Gamze Erçel ile beraber Milano'ya tatile gitmişti.



Instagram'da hatırı sayılır takipçi sayıları ile dikkat çeken kardeşler geceliği 20 bin TL olduğu öğrenilen otelde reklam karşılığı bedavaya kalıyor.



Sen Çal Kapımı dizisinde başrollerini paylaştığı Kerem Bürsin ile hem dizi de hem de gerçek hayatta aşk yaşayan Hande Erçel dikkatleri üzerine çekmişti.

