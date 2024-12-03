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Hande Erçel pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Her zaman olduğu gibi beklenmedik"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 10:08
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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve son dönemde tarzıyla adından söz ettiren Hande Erçel dergi için verdiği pozda yine ezber bozdu. Hande Erçel'e yorumları gecikmedi.

Hande Erçel pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Her zaman olduğu gibi beklenmedik"

Gerek rol aldığı yapımlar gerekse özel hayatıyla sürekli gündemde olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettiren Erçel, Harper’s Bazaar Türkiye dergisinin kapak güzeli oldu.

Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda cesur pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti.

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Ceketin içine hiçbir şey giymeyerek cesur tarzını sergileyen Erçel, hayranlarını adeta şaşırttı. Paylaşımına gelen yorumlar arasında, "Her zaman olduğu gibi beklenmedik", "Çok cool", "Kimse senin seksi seviyene denk olamaz" ifadeleri öne çıktı.

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Erçel'in cesur ve etkileyici tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı ve yoğun ilgi gördü.

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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