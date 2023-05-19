Hande Erçel sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla büyüledi

İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Erçel sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen ünlü isim mayolu pozuyla dikkat çekti.

En son kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dansı gündem olan Erçel'in fotoğraflarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

29 yaşındaki ünlü ismin pozunu beğenenler arasında Aslı Enver, Burak Deniz ve Gamze Erçel de yer aldı.

En son Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Erçel, İki Yabancı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin oyuncuları arasında Şahmaran dizisindeki sahneleri çok ses getiren Burak Deniz de yer alıyor.



