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Hande Erçel sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla büyüledi

19.05.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel yer aldığı paylaşımlar ve sosyal medyadaki pozları ile de dikkat çekiyor. Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile beğeni toplayan Erçel sere serpe uzarak poz verdi. Ünlü ismin mayolu pozuna beğeni yağdı.

Hande Erçel sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla büyüledi

İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Erçel sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen ünlü isim mayolu pozuyla dikkat çekti.

En son kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dansı gündem olan Erçel'in fotoğraflarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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29 yaşındaki ünlü ismin pozunu beğenenler arasında Aslı Enver, Burak Deniz ve Gamze Erçel de yer aldı.

hande-erçel-dekolte

En son Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Erçel, İki Yabancı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Dizinin oyuncuları arasında Şahmaran dizisindeki sahneleri çok ses getiren Burak Deniz de yer alıyor.

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