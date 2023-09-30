Hande Erçel sette sınava girdiği anları paylaştı! Bölümünü duyanlar inanamadı

İş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir beraber olan Hande Erçel aşk hayatı ve yer aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde Bambaşka Biri dizisinde rol alan Erçel setten paylaşım yaptı.

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinin setinde sınava girdiği anları paylaşan Erçel sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuğa 2014 yılında merhaba diyen ve bir yıl sonra 'Güneşin Kızları'nda hayat verdiği 'Selin Yılmaz' karakteriyle ün kazanan güzel oyuncu dizi çekimleri yüzünden okuluna devam edememişti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okuyan Hande Erçel okulunu dondurmuştu.





