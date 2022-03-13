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Hande Erçel ve Atasay Kamer sevgili mi? Flaş iddia! Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel ve Atasay Kamer aşk mı yaşıyor?

13.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemde Kerem Bürsin'den ayrılmış olan ve tüm fotoğrafları sosyal medyada kaldırmış olan Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. Atasay Kamer ve Erçel'in aşk yaşadığı iddiaları hakkında açıklama geldi. Peki Hande Erçel ve Atasay Kamer sevgili mi?

Hande Erçel ve Atasay Kamer sevgili mi? Flaş iddia! Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel ve Atasay Kamer aşk mı yaşıyor?

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aşkı uzunca bir dönem konuşulmuştu. Ayrılıklarıyla herkesi şaşırtan çift, sonrasında sosyal medyada birlikte çekildiklerini pozlarını silmişti. Peki Hande Erçel ve Atasay Kamer sevgili mi?

HANDE ERÇEL VE ATASAY KAMER SEVGİLİ Mİ?

Sosyal medyada fotoğraflarını silen Erçel ve Bürsin çiftinden son olarak yeni bir hamle gelmiş ve ikili birbirlerini takipten de çıkarmıştı. ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programda ise Hande Erçel’in, marka yüzü olduğu Atasay'ın Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

AŞK İDDİALARI YALANLANDI

Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile ilişkisini bu denli hızlı bitirip hemen yeni bir aşka yelken açacağına kimse inanmamıştı.

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Son olarak Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Atasay Kamer ile Hande Erçel’in arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını belirterek aşk iddialarını yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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