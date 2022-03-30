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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

30.03.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? sorusunun yanıtı magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kerem Bürsin ile olan birlikteliğini bir süre önce noktalayan güzel oyuncunun Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin'den ayrılmıştı. Oyuncu, Hadise ile olan birlikteliği kısa süren Kaan Yıldırım ile görüntülendi. Peki Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

HANDE ERÇEL VE KAAN YILDIRIM SEVGİLİ Mİ?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışmış ve magazin basınının yakından takip ettiği aşkın bir süre önce sona erdiği öğrenilmişti. Hande Erçel, bu sefer bir diğer meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülendi.

HANDE ERÇEL VE KAAN YILDIRIM AŞK MI YAŞIYOR?

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım dün magazin gazetecileri tarafından görüntülendi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Hande Erçel karşısında basın mensuplarını görünce yüzünü çevirdi. Kaan Yıldırım ve Hande Erçel yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi?

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dünyaya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim gören Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında 2. olarak dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel, oyunculuğa Show Tv'de yayınlanan Çılgın Dershane Üniversite'de dizisiyle adım attı ancak dizinin ekran ömrü çok uzun olmadı. Ardından TRT 1'de yayınlanan Hayat Ağacı dizisinde Meryem karakterini oynayan Hande Erçel, esas yükselişini Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisiyle yaptı. Hande Erçel, başrolünde yer aldığı bu dizide Selin Yılmaz karakterini canlandırdı. Hande Erçel, FOX TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştır.

Hande Erçel'in oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:

2012-2013 Tatar Ramazan
2013-2014 Çalıkuşu
2014 Çılgın Dersane Üniversitede
2015 Hayat Ağacı
2015-2016 Güneşin Kızları
2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz
2017-2018 Siyah İnci
2019 Halka
2019 Azize
2020-2021 Sen Çal Kapımı

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 İstanbul doğumludur. İngiltere'de Londra Brunal Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olan Yıldırım, oyunculuk eğitimini Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp dizisindeki Kadir karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan Yıldırım, "Ulan İstanbul" isimli dizideki rolüyle çıkış yakaladı. 2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisinde Batu karakterini canlandırım Yıldırım, rol arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu ile 2016 yılında evlendi. Evliliğine 2019 yılında son veren Yıldırım, Bölük adlı sinema filminin başrol kadrosunda yer aldı. Şu an Hadise ile aşk yaşamaya devam eden oyuncu, Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali Çağlar karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır.

Kaan Yıldırım 2020 yılında Hadise'yle yaşadığı sürpriz aşk ile magazin gündemine damga vurmuştur.

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