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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor! İlk defa el ele görüntülendiler

26.04.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk yaşadıkları iddialarını her fırsatta reddeden Hande Erçel ve Kerem Bursin, son günlerde Maldivler tatiliyle gündemdeydi. 'Aşk tatili mi, reklam tatili mi?' yorumlarına neden olan ikiliden gelen son fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatili dönüşü havalimanında el ele görüntülendi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor! İlk defa el ele görüntülendiler

Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Maldivler'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirmişlerdi.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Hande Erçel’in gün batımında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara" notunu düşmüştü.

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Erçel ise Kerem Bürsin'in plajda fotoğrafını "Ve sen" notuyla paylaşmıştı.

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Oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı ise ilk defa belgelendi. Maldivler tatilini noktalayan Erçel ve Bürsin hayranları tarafından havaalanında görüntülendi. El ele objektiflere yansıyan ikilinin aşkı bu fotoğrafla belgelendi.

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SERENAY'I DA KALDIRDI

Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulunmuştu. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, yıllar sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Maldivler Hande Erçel Kerem Bürsin
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