Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı için flaş karar

Hande Erçel ve Kerem Bursin gibi iki iddialı başrol oyuncusunu büyük umutlarla ekrana getiren Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi akşamları bir türlü istenilen reytinge ulaşamayınca kredisini tüketti.

FİNAL İDDİASI SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin kanal tarafından bitirilmesi için karar alındı.

Reytingleri düşen ekranların tek romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın senaryosu değiştirilse de dizi izleyici nezdinde beklenen karşılığı görmedi. Dizinin yıl sonunda final yapacağı tahmin ediliyor. (TV100)

