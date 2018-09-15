Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı bitti!

Bir süredir birlikte gözükmeyen Hande Erçel’le Murat Dalkılıç’ın ayrıldığı iddia edildi.

Murat Dalkılıç, geçen çarşamba akşamı Levent’teki La Boucherie’de sahneye çıkmış, Hande Erçel’in gecede olmaması dikkat çekmişti. Dalkılıç sahne sonrası mekandan ayrılırken muhabirlerin ayrılık ile ilgili sorularına da yanıt vermemişti.

Bir süredir annesinin rahatsızlığından dolayı işlerini iptal ederek vaktini onunla geçiren Erçel cephesinde ise sessizlik hakim.

Bu süre zarfında Dalkılıç’tan gerekli manevi desteği bulamadığını yakın çevresiyle paylaşan Erçel, özel hayatında yalnızlığı tercih etti.

Erçel’in, Dalkılıç’la ilişkisini noktaladı, arkadaş olarak da görüşmeme kararı aldığı söyleniyor.

Hande Erçel ayrıca sosyal medya hesabından da Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını sildi.



