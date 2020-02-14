Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan Sevgililer Günü'nde romantik paylaşımlar!

Uzun bir süredir birlikte olan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Sevgililer Günü'nde başarılı sanatçı Dalkılıç, sosyal medya hesabı instagramdan oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile olan fotoğrafını paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutladı. Erçel de Instagram'da hikayeler kısmından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel ile olan fotoğrafını paylaşarak "Her gün bizim günümüz! Nasıl olmasın ki" notuyla paylaştı.





