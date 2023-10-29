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Hande Erçel yeğeni Mavi'yle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı! O karelere beğeni yağdı

29.10.2023 20:44 | Son Güncelleme:
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Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, yeğeni Mavi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erçel'e beğeni yağdı.

Şu sıralar Burak Deniz ile Bambaşka Biri dizisinde rol alan Hande Erçel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarıyla konuşuluyor. Dedesinin astsubay rozetiyle poz veren Erçel'in paylaşımı çok beğenildi.

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Projelerinin yanı sıra Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemde olan Hande Erçel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile poz veren Hande Erçel paylaşımına 'Dedeciğimin astsubay rozeti, ailemizin geleceği Mavi'ye 100. Yılımız kutlu olsun! Nice yüzyıllara canım ülkem' notunu düştü.

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Erçel'in bu paylaşımı sosyal medyadan büyük beğeni topladı. Sosyal medyada @handemiyy adıyla paylaşım yapan ünlü oyuncunun 31,2 milyon takipçisi bulunuyor.

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