Hande Sarıoğlu'ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! "Eve heykel aldım, linkliyorum"

Geçtiğimiz dönemlerde spikerlik yaparken kişisel hesabından paylaşmış olduğu oryantal dansı sebebiyle işinden olmuş olan Hande Sarıoğlu, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Yaptığı Youtube programlarıyla öne çıkan isim Türkiye'deki en büyük sorunun cinsellik olduğunu dile getirmişti.

''Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks." ifadesiyle dikkat çeken Sarıoğlu, "Sevişmek, varoluş sebebimiz. Senin 'meme' diye abarttığın şey, doğduğunda beslendiğin yerdi." cümleleriyle gündem olmuştu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ SPOR KIYAFETİ OLAY OLDU

Hande Sarıoğlu, bu kez spor yaparken çektiği pozuyla olay oldu. Sarıoğlu, ayna karşısında tayt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle poz vererek takipçileriyle paylaştı.

"EVE HEYKEL ALDIM, LİNKLİYORUM"

Ünlü spiker paylaşımında kendisini heykele benzeterek "Eve heykel aldım, linkliyorum" notunu düştü.

PARTNERİ AYAĞINI YIKAMIŞTI

Sarıoğlu, YouTube'da yaptığı programlarda partneriyle olan konuşmalarıyla da dikkat çekmişti. Programda çok kez ilginç anlar yaşanmış, bir bölümde Ertan Süzgün Hande Sarıoğlu'nun ayağını yıkamıştı.





