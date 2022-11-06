MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu Galatasaray formasını giyip poz verdi! Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası dalga konusu oldu

Hande Sarıoğlu Galatasaray formasını giyip poz verdi! Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası dalga konusu oldu

06.11.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayan isimlerden biri de spiker Hande Sarıoğlu idi. Güzel spiker Galatasaray formasını giyip poz verdi! Arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası ise Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali yeniden gündeme geldi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası spiker dalga konusu oldu.

Hande Sarıoğlu Galatasaray formasını giyip poz verdi! Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası dalga konusu oldu

Galatasaraylı Hande Sarıoğlu derbi paylaşımıyla dikkat çekti. Gecenin yıldızı Icardi'yi kendisini paylaşan Hande Sarıoğlu'na yorum yağdı. Galatasaray forması giyen spikerin makyajı da gözlerden kaçmadı.

Hande Sarıoğlu ile arkadaş olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu paylaşıma "Suratin nasıl eşit bu kadar?" yazdı.

1

HANDE SARIOĞLU'NUN BİR DE ESTETİKSİZ GÖRÜN

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası spiker dalga konusu oldu. Survivor Aleyna'nın bu sorusuna estetik yanıtları yağdı. Bazı takipçiler paylaşıma "O kadar estetiği sana da yapsalar heykel gibi durursun Aleynacığım" yazdı. Bazıları da "Arkadaşa bu soru sorulur mu?", "Estetik işte bilmiyor musun?" diyerek dalga geçti.

Yıllar sonra buluştular! İşte son halleri Yıllar sonra buluştular! İşte son halleri

3

Aleyna'nın sorusu sonrası Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali gündeme geldi. Ünlü spikerin değişimi dikkat çekti.
2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çektiSapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti
Transparanıyla gecede! "Sevgilim daha açığını giymem için..."Transparanıyla gecede! "Sevgilim daha açığını giymem için..."
1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu Aleyna Kalaycıoğlu gecenin yıldızı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok!

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok!

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş isyan etti...

'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş isyan etti...

Araç kullanmayı bırakmıştı! Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması

Araç kullanmayı bırakmıştı! Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.