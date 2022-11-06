Hande Sarıoğlu Galatasaray formasını giyip poz verdi! Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası dalga konusu oldu

Galatasaraylı Hande Sarıoğlu derbi paylaşımıyla dikkat çekti. Gecenin yıldızı Icardi'yi kendisini paylaşan Hande Sarıoğlu'na yorum yağdı. Galatasaray forması giyen spikerin makyajı da gözlerden kaçmadı.

Hande Sarıoğlu ile arkadaş olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu paylaşıma "Suratin nasıl eşit bu kadar?" yazdı.

HANDE SARIOĞLU'NUN BİR DE ESTETİKSİZ GÖRÜN

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorusu sonrası spiker dalga konusu oldu. Survivor Aleyna'nın bu sorusuna estetik yanıtları yağdı. Bazı takipçiler paylaşıma "O kadar estetiği sana da yapsalar heykel gibi durursun Aleynacığım" yazdı. Bazıları da "Arkadaşa bu soru sorulur mu?", "Estetik işte bilmiyor musun?" diyerek dalga geçti.

Aleyna'nın sorusu sonrası Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali gündeme geldi. Ünlü spikerin değişimi dikkat çekti.





