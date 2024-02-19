Hande Sarıoğlu "Ahımı almayacaksın" deyip sert çıktı! "Ne oldu koskoca Fatih Altaylı..."

Söylemezsem Olmaz sunucuları değişti. Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik yeni yorumcular olarak ekran karşısına çıktı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile ilgili sözleri gündem yarattı.

Arto konuşma arasında Hande Sarıoğlu'na dönüp "Bak Ben o Fatih'e neler söyledim senin için" dedi. Fatih'in kim olduğu merak ediliyorken Hande Sarıoğlu'ndan açıklama geldi.

Sarıoğlu, "Fatih Altaylı şimdi Youtube'da! Ay öldürecek beni gerçekten bak benimle uğraşanın çocuğu olmaz. Sibel Can'ın hep söylediği var ya ahımı almayacaksın muhabbeti aynen öyle. Ne oldu koskoca Fatih Altaylı bütün televizyon programlarını yapan isim şimdi Youtube'da program yapıyor. Zamanında Youtube yapıldığı zaman ben de Youtube'da program yapmak istediğimde malum kanaldayken o zaman beni engellemişlerdi" dedi.

"KÖTÜLEDİĞİ MECRADA PROGRAM YAPIYOR"

Sarıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanal'da kalacaksın demişlerdi. Kendi diliyle kötülediği mecrada şimdi program yapıyor. İyi programlar yapıyor, çokta izleniyor. Beni yeter ki programına davet etsin, ben hep onunla yüzleşmek istedim."





