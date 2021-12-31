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  4. Hande Sarıoğlu ''Senin Allah'ını seveyim'' diyen takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı!

Hande Sarıoğlu ''Senin Allah'ını seveyim'' diyen takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı!

31.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Habertürk'te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde YouTube'da bahis programı sunuyor. Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu ''Senin Allah'ını seveyim'' diyen takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı!

33 yaşındaki ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Takipçilerinin yorumlarını yanıtsız bırakmamaya çalışan ünlü sunucu, bir takipçisinin ''Senin Allah'ını seveyim. Bu ne güzellik!'' yorumuna ''Tükür bana!'' yanıtı vererek şaşırttı.

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Sarıoğlu, ''12 yıldır bu sektörün içindeyim ama Türkiye beni yaptığım oryantal ile tanıdı'' dedi.

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''

Ertan Süzgün ile sunduğu bahis programıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, ''Spikerler, özel hayatlarını paylaşmamalı, hanım hanımcık olmalı' diye bir kural var. Ben bu kalıbı yıkmaya geldim'' ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''

Cüretkar pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü sunucunun, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''

Paylaşımlarıyla gündem olan Hande Sarıoğlu'ndan olay yanıt! ''Tükür bana!''


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