Hande Sarıoğlu ''Senin Allah'ını seveyim'' diyen takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı!

33 yaşındaki ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Takipçilerinin yorumlarını yanıtsız bırakmamaya çalışan ünlü sunucu, bir takipçisinin ''Senin Allah'ını seveyim. Bu ne güzellik!'' yorumuna ''Tükür bana!'' yanıtı vererek şaşırttı.

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Sarıoğlu, ''12 yıldır bu sektörün içindeyim ama Türkiye beni yaptığım oryantal ile tanıdı'' dedi.

Ertan Süzgün ile sunduğu bahis programıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, ''Spikerler, özel hayatlarını paylaşmamalı, hanım hanımcık olmalı' diye bir kural var. Ben bu kalıbı yıkmaya geldim'' ifadelerini kullandı.

Cüretkar pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü sunucunun, Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



