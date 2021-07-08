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Hande Sarıoğlu: Yeter artık Şenol hocam bırakın

08.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için görevine son verilen Hande Sarıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugünkü basın toplantısı esnasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarıoğlu paylaşımında, "Şu kağıttan birinin yazdığını okuyarak kendinizi ifade edemezsiniz Şenol hocam. Biz teşekkür ediyoruz hizmetleriniz için ama yeter artık futbolu gençlere bırakın. Neyi zorluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu: Yeter artık Şenol hocam bırakın

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına geçip açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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EURO 2020 Elemeleri’ni çok iyi geçen ve Dünya Kupası Elemeleri'ne de 7 puanla başlayıp beklentileri arttıran A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 finallerinde oynadığı 3 maçta puan alamayınca eleştirilerin hedefi oldu. Turnuvaya erken veda eden ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, turnuvanın ardından ilk kez konuştu.

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Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu, teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamalarına tepki gösterdi ve kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Sarıoğlu, "Şu kağıttan birinin yazdığını okuyarak kendinizi ifade edemezsiniz Şenol hocam. Biz teşekkür ediyoruz hizmetleriniz için ama yeter artık futbolu gençlere bırakın. Neyi zorluyorsunuz. Her yerde belli bir yaşa gelmiş ama saygıdan duayenlikten dolayı koltuğunu salmayan birileri var, artık siz kendinize saygınızdan bırakmıyorsanız, birilerinin size bunu söylemesi lazım! Nerede futbolun için olup kendi arasında konuşan ama yüksek sesle düşüncelerini dile getiremeyen futbol insanları? Deliriyorum ya salın koltuklarınızı. Genç, dinamik, çatır çatır işini yapan, konuşan, Türk futboluna hizmet etmek için heyecanı olan insanlar gelsin. Neyin hırsı bu!" ifadelerini kullandı.

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HABERTÜRK'TEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası kanaldan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sarıoğlu yaşananlar sonrası "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim" açıklamasını yapmıştı.

Deneyimli isim Habertürk ayrılığından bir süre sonra, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren bir bahis sitesiyle anlaşmaya vardı. Sarıoğlu, bahis ve futbol tutkunları için tahminlerini aktaracağını şu sözlerde sosyal medya hesabından duyurdu:

"İçimde yaşadığım futbol coşkusunu sizlere de yaşatmaya geliyorum."

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HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu 19.09.1988 tarihinde Düzce Akçakoca'da dünyaya geldi.

Çarkıfelek programının Anadolu ayağında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu’nun son 3 bölümünde Nihal ile Behlül’ün düğün organizatörlüğünde rol aldı. Ayrıca Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu. Ümit Erdim ile birlikte ‘’Pasaport’’ yarışmasını sundu. Daha sonra Fox TV'de Kaç Para Kaç'ı ve TV 8'de Böyle Çok Daha Güzelsin programını yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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