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Hande Yener'den itiraf: Meme kanserini atlattım!

17.07.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği gerçeği sadece Show TV’de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’na anlattı. Meme kanserini atlattığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde dile getirdi.

Hande Yener'den itiraf: Meme kanserini atlattım!

Show TV’yi Boğaz'da bir teknede ağırlayan Hande Yener (48), keyifli giden sohbetin ortasında artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söyledi.

Yener, 7 saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde ‘felaket’ dediğini duydum ve yıkıldım." dedi.

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"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Hande Yener, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz." diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yener, kanser olduğunu ilk öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlattı: Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, ‘Allah'ıma kavuşuyorum’ diye avundum.

"KANSERKEN SAHNEYE ÇIKTIM"

Hande Yener, kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da belirtti. Ünlü şarkıcı, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı." ifadelerini kullandı.

Kanser sürecinin kadınlara umut olmasını istediğini söyleyen şarkıcı, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hande Yener bu hastalığın üzerine yapışmasına istemediğini ifade etti. Yener, "İlk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum. Bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Hande Yener
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