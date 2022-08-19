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Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme! "Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı..."

19.08.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde şarkılarıyla beraber farklı tarzıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde The Jolly Bodrum sahnesinde de konser veren Yener, bu kez meslektaşlarına ağır bir göndermede bulundu.

Hande Yener'den meslektaşlarına ağır gönderme! "Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı..."

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener, müziğinin yanında kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da adından bahsettirmeye devam ediyor. Son olarak Carpe Diem albümü ve Sahte single'larıyla gündeme gelen isimden meslektaşlarına gönderme geldi.

HANDE YENER'DEN MESLEKTAŞLARINA AĞIR GÖNDERME!

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Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında aktif olmaya devam ediyor. Instagram hesabında yayınladığı hikaye paylaşımında meslektaşlarına göndermede bulunan Yener'in "YouTube rakamlarına bakıyorum da, vay be diyorum. Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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"FIKRA BURADA BİTTİ"

Yener, isim vermediği meslektaşlarının konser takviminin boş olduğunu söyleyerek "Sonra bir de konser takvimlerine bakayım diyorum, fıkra burada bitti." şeklinde konuştu.

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Hande Yener
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