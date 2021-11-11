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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte bitki çaylarının vücuttaki etkileri

11.11.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, sağlığa pek çok faydası olan bitki çaylarının düzenli olarak ve doğru miktarda tüketilmesinin önemini sıkça vurguluyor. Vücutta biriken toksinleri temizleyen, kan şekerini düzenlemeden sinirleri yatıştırmaya kadar birçok etkisi bulunan bitki çaylarının faydaları saymakla bitmiyor. Peki, hangi bitki çayının ne için kullanılabileceğini biliyor muyuz?

Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Hangi bitki çayı neye iyi geliyor? İşte bitki çaylarının vücuttaki etkileri

Her besin gibi bitki çaylarının da vücutta birtakım görevleri ve etkileri bulunuyor. Bazen oldukça faydalı sonuçlar alabiliyor, bazen ise yanlış kullandığımız için istemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden içtiğimiz bitki çayını tanımak, olumsuz sonuçları önleyebilmemiz açısından da oldukça önemli. ''Hangi bitki çayı, neye iyi gelir?'' sorusunun cevabına gelin, birlikte bakalım.

CHAİ ÇAYI

Kansere karşı bağışıklığı güçlendiren çayların başında geliyor. İçerisinde fitokimyasallar ve bolca antioksidan bulundurması nedeniyle son derece güçlü şifa kaynakları arasında yerini alıyor. Zencefil ve tarçınla buluşunca ise kış günlerindeki soğuk algınlığı ve gribe karşı vücutta bir kalkan görevi görüyor. Aynı zamanda kan şekerinin düzenlenmesinde önemli bir rolü var.

BEYAZ ÇAY

Metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra kolajen üretimini destekliyor ve genç bir cilt görünümü için altyapı hazırlıyor. Kolestrolün yükselmesinin de önüne geçiyor.

YEŞİL ÇAY

Beyaz çay gibi yeşil çay da metabolizmayı hızlandırmada ve yağ yakımını desteklemede önemli rol oynuyor. Yüksek antioksidan içeriği ile DNA bazlı hastalıklar ve kanser türlerine yakalanma riskini azaltıyor.

PAPATYA ÇAYI

Sakinleştirici ve sinirleri yatıştırıcı etkisinden dolayı doğal antidepresan olarak kullanılıyor. Uyku problemlerinin büyük ölçüde önüne geçiyor. Ülser ve mide yanması gibi sindirim hastalıklarına iyi geliyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, papatya türlerinin birçoğu zehirli olabileceği için güvenilir yerlerden temin edilmesi.

REZENE ÇAYI

Kasları yumuşatıyor ve spazmlara iyi geliyor. Gaz ve şişkinlikleri azaltıyor. Adet öncesi ve menopoz dönemlerinde rahatlık sağlıyor. 6 aydan büyük bebekler ve anneler gönül rahatlığıyla tüketebiliyor. Düzenli kullanımda iştah arttırıcı etkileri görülebiliyor.

NANE ÇAYI

İçerisinde barındırdığı antioksidanlar ile tümör, virüs ve bakterilere karşı vücudu koruyor. Mide bulantısına iyi geliyor. Boğazın yumuşamasını ve kuruluğunun giderilmesini sağlıyor.

KUŞBURNU ÇAYI

B12, B1 ve C1 gibi pek çok önemli vitamini bünyesinde bolca barındırıyor. Enfeksiyonlara karşı vücudu yüksek oranda koruyor. İçeriği nedeniyle etkin bir kan temizleyici olarak görülüyor.

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