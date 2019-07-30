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Hangi iPhone modellerinde 5G olacak?

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

5G servisleri ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde sınırlı şekilde hizmete girmeye başlamışken 5G iPhone telefonların da 2020’de piyasaya çıkması bekleniyor.

Hangi iPhone modellerinde 5G olacak?

Apple’ın planlarına göre 2020’den itibaren tüm iPhone’lar yeni iletişim standardıyla uyumlu olacak. Ancak dev telefon üreticisi yine de 5G telefonlar konusunda piyasanın gerisinde kalacağa benziyor.

Qualcomm ile yaşadığı çipset krizi nedeniyle 5G özelliğine sahip telefonlar geliştirmekte geride kalan firmanın fanatikleri 5G hizmetlerini kullanabilmek için biraz bekleyecekler.

Öte yandan 5G desteğinin 250 dolar seviyesinden başladığı piyasada Apple, Intel’in mobil çipset birimini satın aldığı için çok daha ucuza 5G desteği sağlayabilecek. 5G yeteneğine sahip iPhone’lar ise sadece en üst seviye iOS telefonlar olmayacak, tüm
Apple telefon modellerinin 5G’ye uyumlu olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 5G

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