Hangi iPhone modellerinde 5G olacak?

Apple’ın planlarına göre 2020’den itibaren tüm iPhone’lar yeni iletişim standardıyla uyumlu olacak. Ancak dev telefon üreticisi yine de 5G telefonlar konusunda piyasanın gerisinde kalacağa benziyor.

Qualcomm ile yaşadığı çipset krizi nedeniyle 5G özelliğine sahip telefonlar geliştirmekte geride kalan firmanın fanatikleri 5G hizmetlerini kullanabilmek için biraz bekleyecekler.

Öte yandan 5G desteğinin 250 dolar seviyesinden başladığı piyasada Apple, Intel’in mobil çipset birimini satın aldığı için çok daha ucuza 5G desteği sağlayabilecek. 5G yeteneğine sahip iPhone’lar ise sadece en üst seviye iOS telefonlar olmayacak, tüm

Apple telefon modellerinin 5G’ye uyumlu olması bekleniyor.

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