Japonya'da geleneksel aile yapısının değişmesi, farklı sosyal hizmetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Geçmişte evlilik, çocuk sahibi olmak ve çekirdek aile kurmak toplumsal yaşamın önemli beklentileri arasında yer alırken günümüzde evliliklerin ertelenmesi, doğum oranlarının düşmesi ve yalnız yaşayanların artması dikkat çekti.

Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü'nün öngörülerine göre, 2040 yılına gelindiğinde ülkedeki hanelerin yaklaşık yüzde 40'ını tek kişilik haneler oluşturacak.

Bu değişimle birlikte ortaya çıkan kiralık aile hizmeti, kişilerin belirli sürelerle aile üyeleri veya yakınları gibi davranacak profesyonel oyuncular tutmasına imkan tanıyor. Hizmet kapsamında anne, baba, eş, sevgili, kardeş ya da arkadaş rolü için oyuncu kiralanabilir.

Kiralama ücretleri birkaç saatlik hizmet için kişi başına ortalama 15 bin ila 30 bin yen arasında değişiyor.

Müşteriler, kiralayacakları kişinin yaşını, fiziksel özelliklerini ve giyim tarzını da belirleyebiliyor.

KİMLER KİRALIK AİLE HİZMETİNDEN YARARLANIYOR?

Bu hizmetten yalnızca yalnız yaşayan veya ailesiyle sorunları olan kişiler yararlanmıyor. Farklı yaş ve sosyal gruplardan insanlar, çeşitli ihtiyaçlarla kiralık aile şirketlerine başvuruyor.

Bazı kişiler düğün, tören ve aile toplantılarına eşlik edecek birini ararken bazıları tatillerde veya sosyal etkinliklerde kendilerine arkadaşlık edecek kişileri kiralıyor. Hatta evli olmayan kişiler, bir günlüğüne eş veya sevgili rolünü üstlenecek oyuncularla vakit geçirebilir.

Evli kişiler de sosyal çevrelerinde eksikliğini hissettikleri arkadaş veya kardeş figürünü tamamlamak amacıyla bu hizmetten yararlanabilir.

KİRALIK AİLE HİZMETİNİN TARTIŞMALI YÖNÜ: GERÇEKLER ORTAYA ÇIKARSA NE OLACAK?

Kiralık aile hizmeti, kısa süreli sosyal destek sağlaması ve kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilmesi nedeniyle tercih edildi.

Ancak sistemin beraberinde getirdiği önemli bir sorun bulunuyor: Gerçek aile ve arkadaşlara karşı sürdürülen rolün ortaya çıkması.

Örneğin bir davete kiralık eşle katılan kişinin, yakınlarının sorularıyla karşılaşması veya kiralanan kişiyle ilgili yeni beklentiler oluşması işleri zorlaştırabilir. Üstelik aynı oyuncuyla yeniden karşılaşılması durumunda ilişkinin nasıl sürdürüleceği de ayrı bir soru işareti yarattı.

Bu konu Japonya'da dizilere konu oldu. Bir Japon dizisi, kiralık aile sektöründe çalışan iki kardeşin farklı müşterilerle yaşadığı olayları işledi.

KİRALIK AİLE ŞİRKETİNİ SARSAN BÜYÜK SKANDAL

Japonya'da bu hizmetiyle tanınan bir özel şirketi, uluslararası basında geniş yankı uyandıran bir olayla gündeme geldi.

Şirketin hizmetlerinden yararlandığı öne sürülen Reiko isimli bir kadının, dokuz yıl boyunca kızına baba figürü olması için Inaba isimli bir kişiyi kiraladığı anlatıldı. Ancak daha sonra hikayenin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İddialara göre Reiko aslında müşteri değildi ve Inaba ile evliydi. Üstelik Inaba'nın şirketin kurucusu Yuichi Ishii olduğu anlaşıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından NHK belgeseli nedeniyle özür dilerken New York Times da 2019 yılında verdiği ödülü geri aldı.

Olay, kiralık aile sektöründe güvenilirlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

JAPONYA'DA 'KİRALIK KIZ KARDEŞ'

Japonya'da 'hikikomori' olarak adlandırılan, uzun süre evinden çıkmayan ve toplumdan uzaklaşan kişilere yönelik çalışmalar yürüten kuruluş, kiralık kız kardeş hizmeti sunuyor.

Bu hizmette görev alan kişiler, sosyal izolasyon yaşayan bireylerle düzenli görüşmeler gerçekleştirerek onların yeniden toplumsal hayata katılmalarına yardımcı olmayı amaçladı. Haftada bir saatlik ziyaretleri kapsayan hizmetin aylık ücretinin yaklaşık 100 bin yen olduğu belirtildi.

Kuruluş ayrıca kişilerin bir araya gelebileceği yurtlar ve gönüllü çalışma programları da düzenledi.

JAPONYA'DA YALNIZCA AİLE DEĞİL, ARKADAŞ DA KİRALANIYOR

Japonya'da kiralık insan hizmetleri aile rolleriyle sınırlı değil. Bunlardan biri de 'Debucari' adı verilen ve kilolu kişilerin belirli etkinlikler için kiralanmasını sağlayan sistem.

Bir büyük beden giyim mağazasının girişimiyle ortaya çıkan hizmette, kilolu kişiler fotoğraf çekimleri, reklam çalışmaları ve çeşitli organizasyonlar için kiralanabilir.

Bunun yanı sıra birlikte yemek yemek, alışveriş yapmak veya belirli konularda deneyim paylaşmak isteyen kişiler de bu hizmetten yararlanabilir.

JAPONYA'NIN 'HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN ADAMI' DA KİRALANIYOR

Ülkede dikkat çeken bir diğer sıra dışı hizmet ise Shoji Morimoto'nun başlattığı 'hiçbir şey yapmayan adam' uygulaması.

**Morimoto, müşterilerine herhangi bir iş yapma, tavsiye verme veya özel bir çaba gösterme sözü vermiyor.

Yalnızca onlara eşlik ediyor.

Bazı müşteriler dertlerini anlatmak, bazıları tek başına gitmek istemedikleri yerlere birinin eşliğinde gidebilmek, bazıları ise yakınlarını rahatsız etmeden vakit geçirmek için Morimoto'yu kiralıyor.

Morimoto'nun hizmeti, Japonya'da insanların yalnızlıkla baş etme ve sosyal destek arayışlarının farklı biçimlerde ortaya çıktığını gösterdi.

KİRALIK AİLE HİZMETİ YALNIZLIĞA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Japonya'da kiralık aile uygulaması, bir yandan toplumsal beklentilerin ve yalnızlığın oluşturduğu ihtiyaçlara cevap verirken diğer yandan gerçek ilişkilerin yerini ücret karşılığında kurulan geçici bağların alıp alamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Bu hizmet bazı kişiler için önemli günlerde destek ve arkadaşlık sağlasa da kalıcı, karşılıklı ve güvene dayalı ilişkilerin yerini tutmuyor.