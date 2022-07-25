Hangi liseye gideceğini öğrenmek isteyen öğrenciler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş bir açıklamada bulunuldu. Peki Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? MEB LGS 2022 tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sınavı sonrası, Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan lise tercih maratonu geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Adaylar ve veliler tarafından LGS tercih sonuçları açıklaması ilgiyle takip edilirken, binlerce aday gözünü MEB'den gelecek olan lise yerleştirme sonuçları açıklamasına çevirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldığını anımsatan Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ve ile "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.” bilgisini verdi.

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799’u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93’ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021’e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, “Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021’de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4’e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95’e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:

“Yerel yerleştirmede, 2019’da öğrencilerin yüzde 91’i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020’de yüzde 92’ye çıktı, 2021’de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022’de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94’e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS’de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor.”

Benzer bir iyileşmenin, ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, “İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55’e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi.” diye konuştu.

Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu Lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşmeleri memnuniyetinin arttığını kaydeden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53’ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindeki Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57’ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99’a ulaştı.

2021’de Anadolu imam hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 55’i birinci tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine, yüzde 88’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl ise Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57’si ilk tercihine, yüzde 88’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52’ye çıktı. Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 82’den 2022 yılından yüzde 88’e yükseldi.”

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sınavının ardından, Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan lise tercihleri önceki günlerde adayların erişime açılmıştı. Tercih maratonu 20 Temmuz tarihinde ise sona ermişti.

Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edildi.

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