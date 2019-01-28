Hangi marka hangi markanın şanzımanını kullanıyor?

Her şeyden önce şunu belirtelim; Markalar kendileri yaygın olarak motor ve platform üretseler de şanzıman konusunda bu kadar rahat değiller ve bazı otomobil markaları hariç genellikle dışarıdan şanzıman temin edilmesi oldukça yaygın. Ayrıca hem şanzıman temin eden hem de kendisi üreten otomobil markaları mevcut. İşte bu nedenle şanzıman konusunda motor ve platform kadar rahat bilgi edinilemiyor ve bu nedenle de çalışmamızda eksikler olabilir ve sadece halen üretilmekte olan modelleri listeledik. Aksi takdirde liste içinden çıkılmaz bir hale gelebilirdi. Ayrıca manuel şanzımanlar konusunda da çok net bilgiler mevcut değil ve otomatik şanzımanların baskın hale geldiği düşünülürse çok geniş bilgi mevcut değil. Eksik olduğunu düşündükleri bilgileri takipçilerimiz bizlerle paylaşırsa gerekli kontrolü sağladıktan sonra listemize ekleyebiliriz. Sonuçta liste çok kalabalık ve bilgi paylaştıkça artar.,

Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim;

Farklı sınıflarda ve çok farklı motorlara sahip bazı araçların şanzımanları aynı başlık altında listelenmiş olabilir. Bunun nedeni şanzıman tasarımının aynı olup, dayanabildiği tork miktarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Mesela ZF 8HP kodlu 8 ileri tork konvertörlü şanzıman, 270nm torka sahip 116d modelinde 8HP45 kodu ile, 780nm torka sahip Rolls Royce modelinde ise 8HP90 kodu ile adlandırılmaktadır. Ancak tasarımları hemen hemen aynıdır.