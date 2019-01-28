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Hangi marka hangi markanın şanzımanını kullanıyor?

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 28.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Hatırlanacak olursa daha önceki yayınlarımızda; Hangi marka hangi markanın motorunu kullanıyor? sorusuna cevap aramıştık. Günümüzde maliyetleri düşürebilmek, daha fazla araç üretebilmek ve daha ucuza ve daha karlı araç satabilmek için otomotiv firmaları çok farklı yöntemlere başvuruyorlar ve bunlardan en önemlisi de şüphesiz ortak parça kullanımı. Şimdi ise benzer bir şekilde ortak şanzıman kullanımına değineceğiz.

Hangi marka hangi markanın şanzımanını kullanıyor?

Her şeyden önce şunu belirtelim; Markalar kendileri yaygın olarak motor ve platform üretseler de şanzıman konusunda bu kadar rahat değiller ve bazı otomobil markaları hariç genellikle dışarıdan şanzıman temin edilmesi oldukça yaygın. Ayrıca hem şanzıman temin eden hem de kendisi üreten otomobil markaları mevcut. İşte bu nedenle şanzıman konusunda motor ve platform kadar rahat bilgi edinilemiyor ve bu nedenle de çalışmamızda eksikler olabilir ve sadece halen üretilmekte olan modelleri listeledik. Aksi takdirde liste içinden çıkılmaz bir hale gelebilirdi. Ayrıca manuel şanzımanlar konusunda da çok net bilgiler mevcut değil ve otomatik şanzımanların baskın hale geldiği düşünülürse çok geniş bilgi mevcut değil. Eksik olduğunu düşündükleri bilgileri takipçilerimiz bizlerle paylaşırsa gerekli kontrolü sağladıktan sonra listemize ekleyebiliriz. Sonuçta liste çok kalabalık ve bilgi paylaştıkça artar.,

Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim;

Farklı sınıflarda ve çok farklı motorlara sahip bazı araçların şanzımanları aynı başlık altında listelenmiş olabilir. Bunun nedeni şanzıman tasarımının aynı olup, dayanabildiği tork miktarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Mesela ZF 8HP kodlu 8 ileri tork konvertörlü şanzıman, 270nm torka sahip 116d modelinde 8HP45 kodu ile, 780nm torka sahip Rolls Royce modelinde ise 8HP90 kodu ile adlandırılmaktadır. Ancak tasarımları hemen hemen aynıdır.

İlk olarak otomobil şanzımanı konusunda tedarik yapan başlıca firmalara bir bakalım; (Alfabetik sıraya göre)

Aisin (Toyota – Japonya)
Borg Warner (A.B.D)
Daimler-AG (Mercedes, Almanya)
Fiat Powertrain (Fiat-Chrysler, İtalya)
Getrag (Almanya)
Ford-GM (General Motors, A.B.D)
Graziano (İtalya)
Jatco (Nissan-Mazda, Japonya)
Powertech ve Dymos (Hyundai, Güney Kore)
Ricardo (İngiltere)
Tremec – TTC (A.B.D)
X-Trac (İngiltere)
ZF (Almanya)

Aisin Seiki (Toyota – Japonya)

Manuel: Tüm Toyota modellerinde, bazı Mitsubishi, Jeep, Dodge, Mazda ve Lotus modellerinde kullanılan 6 ileri manuel şanzımanlar

6 ileri tork konvertörlü otomatik (Önden çekiş veya 4×4): 3 silindirli motora sahip BMW 2 Serisi Grand ve Active Tourer, X1 ve Mini modelleri, Opel Insignia, Astra, Meriva, Mazda CX9, Citroen, C4, C5, C6, DS4, DS5, Peugeot 308, 508, 2008, Suzuki Vitara, Baleno, Fiat Egea (Benzin)

6 ileri tork konvertörlü otomatik (Arkadan çekiş): Toyota GT86, Subaru BRZ

8 ileri tork konvertörlü otomatik (Önden çekiş veya 4×4): Yeni Opel Insignia 2.0T, Cadillac XT5, Chevrolet Malibu, Volvo S60, Volvo S90, 4 silindirli motora sahip BMW 2 Serisi Grand Tourer ve Active Tourer, X1 ve Mini modelleri

8 ileri tork konvertörlü otomatik (Arkadan çekiş): Lexus, LS, GS, IS-F, Cadillac CTS

Şimdi hangi marka hangi markanın şanzmanını kullanıyor bakalım;

Borg-Warner (A.B.D)

DCT (Çift kavramalı) otomatik: VW Grubu (Audi, Seat, Skoda, VW) 6 ileri ve 7 ileri DSG şanzımanlar

Daimler AG (Mercedes – Almanya)

Tork konvertörlü otomatik: Mercedes modellerinde kullanılan 7 ileri G-Tronic ve 9 ileri G-Tronic şanızmanlar

DCT (Çift kavramalı) otomatik: Mercedes modellerinde kullanılan 7 ileri DCT şanzımanlar (AMG modelleri hariç)

Fiat Powertrain (Fiat – Chrysler, İtalya-A.B.D)

DCT (Çift kavramalı) otomatik: Fiat, Alfa Romeo, Jeep modellerinde kullanılan DCT şanzımanlar

Getrag (Almanya)

Manuel: BMW, Mini, Ford ve Volvo’da kullanılan 6 ileri manuel şanzımanlar

DCT (Çift kavramalı) otomatik: Tüm Ford modellerinde ve Mitsubishi Lancer Evo X’de kullanılan 6 ileri Powershift (Tork: 250nm-450nm arası) şanzımanlar, BMW M modellerinde kullanılan 7 ileri DCT (700nm) şanzımanlar, Renault modellerinde kullanılan 6 ileri ve 7 ileri EDC (300nm) şanzımanlar

Ford-GM (A.B.D)

Tork konvertörlü otomatik: Önden çekişli Ford ve GM araçlarında kullanılan 9 ileri otomatik ve arkadan çekişli Ford ve GM modellerinde kullanılan 10 ileri otomatik şanzımanlar. (9 ileri GM tasarımı ve üretimi, 10 ileri Ford tasarımı ve üretimi) Karşılıklı anlaşma gereği her iki markanın araçlarında önden ve arkadan çekişli araçlarda bu şekilde bir paylaşım mevcut.

Graziano (İtalya)

DCT (Çift kavramalı) otomatik: Audi R8, Lamborghini modelleri ve bazı Aston Martin, Ferrari, Mclaren, Maserati ve Mercedes AMG modellerinde bulunan DCT şanzımanlar

Jatco (Nissan-Mazda, Japonya)

Tork konvertörlü otomatik: Nissan Qasqai ve Mitsubishi Outlander modellerinde bulunan 6 ileri otomatik şanzımanlar, Mazda’nın bazı modelleri

CVT otomatik: Bazı Nissan, Renault, Mitsubishi, Infiniti, Jeep, Suzuki ve Dodge modellerinde bulunan CVT şanzımanlar

Powertech ve Dymos (Hyundai, Güney Kore)

Manuel, CVT, DCT ve tork konvertörlü otomatik: Hyundai ve Kia modellerinin hemen hemen hepsinde kullanılıyor. (Genesis modelleri ZF kullanıyor). Ayrıca 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman da Jeep Compass modelinde kullanılıyor.

Ricardo (İngiltere)

Manuel: Bazı Jaguar ve Land Rover modelleri

DCT (Çift kavramalı) otomatik: Bugatti Veyron ve Chiron modellerinde kullanılan 7 ileri DCT şanzımanlar

Tremec – TTC (A.B.D)

Manuel: Ford Mustang GT350, Chevrolet Camaro, Cadillac ATS ve Chevrolet Corvette

X-Trac (İngiltere)

Sıralı (Sequential) manuel şanzıman: Pagani Huayra modelinde 7 ileri Sequential manuel şanzıman

ZF (Almanya)

DCT (Çift kavramalı) otomatik: Porsche modellerinde kullanılan 7 ve 8 ileri PDK şanzımanlar

8 ileri tork konvertörlü otomatik (Arkadan çekişli veya 4×4): Alfa Romeo Giulia ve Stelvio, Audi Q7 ve RS5, RS6 ve RS7, VW Amarok, bazı Aston Martin modelleri, tüm BMW modelleri, tüm Jaguar modelleri, Dodge Charger ve Challenger, Maserati, Land Rover Discovery, Range Rover, Jeep Grand Cherokee, Bentley Bentayga, Rolls Royce

9 ileri tork konvertörlü otomatik: (Önden çekişli veya 4×4): Fiat 500X, Honda CRV, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Jeep Cherokee, Jeep Renegade
Subaru
Tüm şanzımanlarını kendi üretiyor, Subaru BRZ modeli 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman Aisin üretimi.

Mazda

Sky-Activ motorlarla beraber tüm 6 ileri manuel ve 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanlarını kendi üretiyor.

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