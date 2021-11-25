Hepsi aynı deyip geçmeyin! Hangi patatesi nasıl pişirmeniz gerektiğiyle ilgili detaylar

Yüzlerce patates çeşidi ve hepsinin kendi türüne uygun kullanım alanları var. Örneğin, kızartmalık patates söz konusu ise Fianna, cips yapımı için Lady Rosetta iyi bir seçim olur. Gelin, pazarlarda ve marketlerde karşımıza çıkan belli başlı patates çeşitlerini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenelim.

KIRMIZI TATLI PATATES

Hafif tatlı aroması ve kabuğunun kırmızı renkte olması, bu patatesin belirgin özellikleri arasında yer alır.

Kırmızı tatlı patates, tıpkı sarı patates gibi nişasta açısından oldukça zengin. Aynı zamanda glisemik indeksi çok düşük.

Bu patatesi istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz ama özellikle kızartma ve haşlama için çok uygun.

MOR PATATES

Ağırlıklı olarak Endonezya ve Filipinler’de yetiştirilen mor patates, yetiştiği toprak mineraller bakımından yüksek olduğu için bu renkte.

Oldukça besleyici olan bu yiyecek, iyi bir antioksidan kaynağı ve sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip.

Mor patates hem yemeklik olarak hem de bazı tariflerde renk ve aroma verici olarak tercih edilebilir.

Tatlı yapımında da kullanılabilir ve püre kıvamına getirilerek yiyeceklere renk katabilir.

FIANNA PATATES

Beyaz patates olarak da bilinen Fianna patatesler, çoğunlukla cips yapımında kullanılır.

Dış ve iç kısmı açık renkli olan bu patates çeşidi, hafif bir tat sunar.

Fianna patates ile kızartma da yapılabilir.

LADY ROSETTA PATATES

Kırmızı patates şeklinde de isimlendirilen Lady Rosetta patateslerin dışı kırmızı, içi ise sarı renkte.

Görenleri hayrete düşüren ve lezzetiyle de büyüleyen kırmızı patatesler, pek çok tarifte kullanılabilir.

Elma dilim patates hazırlamak için Lady Rosetta patatesleri kabuğuyla beraber kızartabilirsiniz. Böylece renkli bir sunum tabağı elde edebilirsiniz.

İsteğe göre cips yapımında da bu patatesleri değerlendirebilirsiniz.

BAMBA PATATES