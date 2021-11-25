Hepsi aynı deyip geçmeyin! Hangi patatesi nasıl pişirmeniz gerektiğiyle ilgili detaylar

Yüzlerce patates çeşidi ve hepsinin kendi türüne uygun kullanım alanları var. Örneğin, kızartmalık patates söz konusu ise Fianna, cips yapımı için Lady Rosetta iyi bir seçim olur. Gelin, pazarlarda ve marketlerde karşımıza çıkan belli başlı patates çeşitlerini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenelim.
Hafif tatlı aroması ve kabuğunun kırmızı renkte olması, bu patatesin belirgin özellikleri arasında yer alır.
Kırmızı tatlı patates, tıpkı sarı patates gibi nişasta açısından oldukça zengin. Aynı zamanda glisemik indeksi çok düşük.
Ağırlıklı olarak Endonezya ve Filipinler’de yetiştirilen mor patates, yetiştiği toprak mineraller bakımından yüksek olduğu için bu renkte.
Oldukça besleyici olan bu yiyecek, iyi bir antioksidan kaynağı ve sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip.
Mor patates hem yemeklik olarak hem de bazı tariflerde renk ve aroma verici olarak tercih edilebilir.
Beyaz patates olarak da bilinen Fianna patatesler, çoğunlukla cips yapımında kullanılır.
Dış ve iç kısmı açık renkli olan bu patates çeşidi, hafif bir tat sunar.
Kırmızı patates şeklinde de isimlendirilen Lady Rosetta patateslerin dışı kırmızı, içi ise sarı renkte.
Görenleri hayrete düşüren ve lezzetiyle de büyüleyen kırmızı patatesler, pek çok tarifte kullanılabilir.
Elma dilim patates hazırlamak için Lady Rosetta patatesleri kabuğuyla beraber kızartabilirsiniz. Böylece renkli bir sunum tabağı elde edebilirsiniz.
Bir diğer ismiyle sarı patates, oval bir görüntüye sahip. Hem kabuğu hem de içi sarı renkte.
Ülkemizde en sık üretilen patates türü olan bamba, süpermarketler ve semt pazarlarında yoğun olarak karşımıza çıkar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum