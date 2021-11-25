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Hepsi aynı deyip geçmeyin! Hangi patatesi nasıl pişirmeniz gerektiğiyle ilgili detaylar

25.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates, hemen hemen her toplumun en önemli temel gıda ürünlerinden bir tanesi. Ama türüne göre kullanım alanı değişebiliyor. Yetiştiği toprak yapısı ve iklim özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteren patateslerin bazıları kızartmada iyiyken, bazılarının da haşlaması enfes! Hangi patatesle neler yapılabileceğini öğrendiğinizde patatesli tariflerin lezzetini bir üst noktaya taşıyacaksınız!

Hepsi aynı deyip geçmeyin! Hangi patatesi nasıl pişirmeniz gerektiğiyle ilgili detaylar

Yüzlerce patates çeşidi ve hepsinin kendi türüne uygun kullanım alanları var. Örneğin, kızartmalık patates söz konusu ise Fianna, cips yapımı için Lady Rosetta iyi bir seçim olur. Gelin, pazarlarda ve marketlerde karşımıza çıkan belli başlı patates çeşitlerini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenelim.

KIRMIZI TATLI PATATES

  • Hafif tatlı aroması ve kabuğunun kırmızı renkte olması, bu patatesin belirgin özellikleri arasında yer alır.

  • Kırmızı tatlı patates, tıpkı sarı patates gibi nişasta açısından oldukça zengin. Aynı zamanda glisemik indeksi çok düşük.

  • Bu patatesi istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz ama özellikle kızartma ve haşlama için çok uygun.

MOR PATATES

  • Ağırlıklı olarak Endonezya ve Filipinler’de yetiştirilen mor patates, yetiştiği toprak mineraller bakımından yüksek olduğu için bu renkte.

  • Oldukça besleyici olan bu yiyecek, iyi bir antioksidan kaynağı ve sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip.

  • Mor patates hem yemeklik olarak hem de bazı tariflerde renk ve aroma verici olarak tercih edilebilir.

  • Tatlı yapımında da kullanılabilir ve püre kıvamına getirilerek yiyeceklere renk katabilir.

FIANNA PATATES

  • Beyaz patates olarak da bilinen Fianna patatesler, çoğunlukla cips yapımında kullanılır.

  • Dış ve iç kısmı açık renkli olan bu patates çeşidi, hafif bir tat sunar.

  • Fianna patates ile kızartma da yapılabilir.

LADY ROSETTA PATATES

  • Kırmızı patates şeklinde de isimlendirilen Lady Rosetta patateslerin dışı kırmızı, içi ise sarı renkte.

  • Görenleri hayrete düşüren ve lezzetiyle de büyüleyen kırmızı patatesler, pek çok tarifte kullanılabilir.

  • Elma dilim patates hazırlamak için Lady Rosetta patatesleri kabuğuyla beraber kızartabilirsiniz. Böylece renkli bir sunum tabağı elde edebilirsiniz.

  • İsteğe göre cips yapımında da bu patatesleri değerlendirebilirsiniz.

BAMBA PATATES

  • Bir diğer ismiyle sarı patates, oval bir görüntüye sahip. Hem kabuğu hem de içi sarı renkte.

  • Ülkemizde en sık üretilen patates türü olan bamba, süpermarketler ve semt pazarlarında yoğun olarak karşımıza çıkar.

  • Bu patatesi kızartma ve haşlama olarak tercih edebilir, lezzetli ve besleyici yemekler hazırlayabilirsiniz.
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