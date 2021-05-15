Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig’den kaç takım küme düştü?

Süper Lig'in şampiyonunun belli olmasına az bir süre kala 41. haftada birbirinden heyecanlı müsabakalara tanıklık edildi. Futbolseverler ligden düşmesi kesinleşen takımların hangileri olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki hangi takımlar küme düştü?

HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ? SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM KÜME DÜŞTÜ?

Merakla takip edilen Ligin 41. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 yenerek mağlup etti. Gelecek hafta ligi bay geçecek olan BB Erzurumspor'a kazandığı maç yeterli gelmedi ve ligin bitimine yalnızca bir hafta kala küme düşmüş oldu. Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü ise averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'un gerisinde kaldı ve o da TFF 1. Lig'e düştü.

Daha öncesinde de Denizlispor'un küme düşmesi garantilenmişti. Bu sene ligde 21 takım bulunuyor. Bu nedenle 2020-2021 sezonunda lige 4 takım veda edecek. Ligden düşecek diğer takım ise 42.haftanın sonunda belli olmuş olacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU





