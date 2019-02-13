Hangi tür yara ve yanık izleri plastik cerrahi ile silinebilir?

Özellikle vücudun dışarıdan görülen kısımlarında meydana gelmiş olan izler, aynı zamanda kişinin özgüven açısından da problem yaşamasına neden olur. Son yıllarda gelişen teknoloji ve estetik cerrahi de yaşanan ilerlemeler sayesinde yara ve yanık izleri ortadan kaldırılabilir.

Estetik cerrahi alanındaki birbirinden farklı uygulamalar farklı tiplerdeki yaraların ve izlerin kapatılmasına yardımcı olur. Üstelik kullanılan yeni yöntemler izin kapatılmasında önemli başarılar elde edilmesini sağlarken aynı zamanda iyileşme süresinin çok kısa olmasının da önünü açar.

YÜZDEKİ İZLERİ

Derinliği fazla olmayan yanık ve yaralar arkalarında çok az bir iz bırakırlar. Bu nedenle bu izler daha hızlı bir şekilde silinebilir. Bu izler genellikle kimyasal ya da mekanik peeling uygulamaları ile ortadan kolay bir şekilde kaldırılabilir. Son yıllarda geliştirilen lazer tedavi yöntemleriyle de bu konuda oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edildi.

Lazer tedavi yöntemiyle özellikle cildin üst kısmında meydana gelen renk değişimleri de kısa sürede tedavi edilebildi. Yüzeyde meydana gelen izler tedaviden sonra neredeyse gözle görülemeyecek seviyede silinebiliyor.