Hangi yemek seni tam anlamıyla tarif ediyor?

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1/10 Teste en sevdiğin öğünü öğrenmekle başlayalım! Kahvaltı. Öğle yemeği. Akşam yemeği. Gece atıştırması.

2/10 Bir pazar günü genelde seni nerede buluruz? Evde, favori dizimi izlerken. Yeni bir restoran keşfederken. Ailemin yanında keyif yaparken. Arkadaşlarla evde partilerken.

3/10 Bu kelimelerden hangileri seni daha iyi tanımlar? Eğlenceli ve enerjik. Sıcakkanlı ve samimi. Havalı ve sıra dışı. Sadık ve güçlü.

4/10 Bir yemek yapacak olsan nasıl bir tarzda olurdu? Klasik ama leziz bir tarif seçerdim. Pratik ve hızlı bir şeyler yapardım. Farklı kültürlerden esinlenirdim. En iyi yaptığım geleneksel bir ana yemeği seçerdim.

5/10 Hangi içecek sana daha çok hitap ediyor? Yeşil çay. Ayran. Kola. Türk kahvesi.

6/10 Bir renk seç desek? Sarı. Kırmızı. Mor. Siyah.

7/10 Dışarıda yemek yerken mekan tercihin nedir? Sıcacık bir çorbacı. Şık bir kafede hafif bir yemek. Sokak lezzetleri. Nezih bir restoran.

8/10 En sevdiğin mutfak türü nedir? Dünya mutfağından karışık tatlar. Uzak Doğu mutfağı. Avrupa mutfağı. Türk mutfağı.

9/10 En sevdiğin baharat hangisi? Kırmızı pul biber. Kekik. Kimyon. Susam