Hangi yemek seni tam anlamıyla tarif ediyor?

1/10
Teste en sevdiğin öğünü öğrenmekle başlayalım!
2/10
Bir pazar günü genelde seni nerede buluruz?
Evde, favori dizimi izlerken.
Yeni bir restoran keşfederken.
Ailemin yanında keyif yaparken.
Arkadaşlarla evde partilerken.
3/10
Bu kelimelerden hangileri seni daha iyi tanımlar?
4/10
Bir yemek yapacak olsan nasıl bir tarzda olurdu?
Klasik ama leziz bir tarif seçerdim.
Pratik ve hızlı bir şeyler yapardım.
Farklı kültürlerden esinlenirdim.
En iyi yaptığım geleneksel bir ana yemeği seçerdim.
5/10
Hangi içecek sana daha çok hitap ediyor?
7/10
Dışarıda yemek yerken mekan tercihin nedir?
Şık bir kafede hafif bir yemek.
8/10
En sevdiğin mutfak türü nedir?
Dünya mutfağından karışık tatlar.
9/10
En sevdiğin baharat hangisi?
10/10
Son olarak, bir yemeğin seni etkilemesi için neye ihtiyacı var?
Görünüşü etkileyici olmalı.
Pratik ve kolay yenebilir olmalı.