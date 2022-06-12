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Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 Pazar

12.06.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Haziran 2022 Pazar günü ekrana gelen bölümünde Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? sorusunu yöneltti. Programdaki soruların cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette de araştırma yapıyor. İşte Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? sorusunun cevabı...

Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 Pazar

Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran 2022 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi. Popüler bilgi yarışmasının bu bölümünde yarışmacıya 'Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır?' sorusu yöneltildi. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

HANGİ YÖNETMEN KAZANDIĞI OSCAR ÖDÜLLERİNİN TÖRENLERİNE KATILMAMIŞTIR?

Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? sorusunun şıkları şu şekilde:

A: Qentin Tarantino

B: Woody Allen

C:James Cameron

D:Francis Ford Coppola

Kim Milyoner Olmak İster'de yöneltilen bu sorunun yanıtı ise B şıkkı, yani Woody Allen'dır.

Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 PazarHangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?


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