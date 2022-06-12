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  4. Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 Pazar

Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 Pazar

12.06.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan bölümünde Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya; 'Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?' sorusunu yöneltti. Programdaki soruların cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette de araştırma yapıyor. Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? sorusunun cevabı haberimizde...

Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 Pazar

Kim Milyoner Olmak İster 12 Haziran 2022 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi. Popüler bilgi yarışmasının bu bölümünde yarışmacıya 'Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?' sorusu yöneltildi. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

HANGİSİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAYIP ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAYDA GEÇEN BİR İNSAN OLMAMIŞTIR?

'Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?' sorusunun şıkları şu şekilde:

A) Piranalar

B) Karıncalar

C) Katil banilar

D) Pandalar

Kim Milyoner Olmak İster'de yöneltilen bu sorunun yanıtı ise D şıkkı, yani pandalardır.

Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu! 12 Haziran 2022 PazarHangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine katılmamıştır?


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Kenan İmirzalıoğlu
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