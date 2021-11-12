Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıya 100 bin TL değerinde, "Hangisi 'tekfur' kelimesinin anlamıdır?" sorusu yöneltildi. İşte o sorunun yanıtı...
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