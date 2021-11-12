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Hangisi 'tekfur' kelimesinin anlamıdır?

12.11.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıya 100 bin TL değerinde, "Hangisi 'tekfur' kelimesinin anlamıdır?" sorusu yöneltildi. İşte o sorunun yanıtı...

Hangisi 'tekfur' kelimesinin anlamıdır?

Hangisi "tekfur" kelimesinin anlamıdır?

A.) İnkar eden
B.) Taç sahibi
C.) Yalnız yaşayan
D.) Kürkü olan

Doğru cevap "B" seçeneği.

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Kenan İmirzalıoğlu
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