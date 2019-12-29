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  4. Hanife Gürdal'dan Karl Marx alıntısı! Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu

Hanife Gürdal'dan Karl Marx alıntısı! Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu

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Sevgilisi Kemal Ayvaz ile jet hızında nikah masasına oturan fenomen gelin Hanife Gürdal, paylaştığı nikah fotoğrafında göğüs dekoltesiyle eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Gürdal'ın Karl Marx alıntısı ise dikkat çekti.

Hanife Gürdal'dan Karl Marx alıntısı! Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahına ait fotoğrafları paylaşan Gürdal'ın göğüs dekoltesi bir paylaşımından dolayı tekrar gündeme geldi.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Eşi Kemal Ayvaz'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Nikah kıyafetinden dolayı sürekli eleştirilen Gürdal'ın dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.

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"NASIL BU KADAR AÇILABİLDİN?"

Gürdal'ın "Karl Marx'ın eşine yazdığı mektuptan alıntı" notuyla paylaştığı romantik fotoğrafın altına, takipçileri "Bu kadar nasıl açabiliyorsun?', 'Ne açtın be Hanife' gibi yorumlar yaptı.

Hanife'nin Marx alıntısı ise dikkatlerden kaçmadı. Hanife paylaşımına şu alıntıyı yaptı: "'Dünyada çok erkek var, kimileri de çok yakışıklı ama ben, her bir hattı, hatta her bir tavrı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü bir daha nerede bulabilirim?' Karl Marx’ın eşine yazdığı mektuptan alıntı..."

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