Hanife Gürdal ile evlenen Kemal Ayvaz kimdir?

Fenomen gelin adayı başını açtıktan sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu. Bir süredir sevgilisi olan Kemal Ayvaz ile bir anda nikah masasına oturan Hanife şaşırttı.

Hanife Gürdal katıldığı bir programda eşi Kemal Ayvaz ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk... Eski ilişkilerimde istenmeyen kişi oldum. Eski sevgililerimin ailesi 'Bu kızı mı bize layık gördün' dediler ama Kemal'de bunları hiç yaşamadım."

KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Hanife ile fotoğraf çekiminde tanışan Kemal Ayvaz aslen Trabzonlu ve 24 yaşında. Fotoğraf çekmeye meraklı olan Kemal Ayvaz Hanife ile de Trabzon'da tanışmış. Hanife fotoğraflarını çekmesini istemiş ve o anda aralarında bir çekim olmuş.

Daha sonra daha sık görüşmeye başlayan ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş. Fotoğrafçı olan Kemal Ayvaz, Hanife'den sonra ünlendi ve sosyal medyada 20 binden fazla takipçisi var.

Sık sık çok kıskanç olduğunu söyleyen Hanife, eşinin instagram hesabının herkese açık olmasını istemiyor.