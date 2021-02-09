Hanife Gürdal Instagram'ı salladı! Süper miniyle gönderme

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal Instagram pozuyla dikkatleri yine üzerine çekti.

Fotoğrafçı olduğu bilinen Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz yıl evlenen Hanife eşinden geçtiğimiz günlerde bir kez daha ayrılmıştı. Kesin olarak boşanma işlemlerine başladıklarını söyleyen Hanife ayrılıktan sonra detolteli ve mini etekli pozlarıyla dikkat çekmişti.

Hanife'den geçtiğimiz gün yine mini etekli bir fotoğraf geldi. Hanife Gürdal paylaşımında ise eski eşine gönderme yapıyor olarak algılandı. Ünlü gelin adayı paylaşımına "Ellerimin dokunduğu her şeyi güzelleştirir veya yıkarım, her halükarda bir iz bırakırım. Tamamen neyi hak ettiğinize bağlı, benim ikisine de gücüm yeter" notunu düştü.

Hanife Gürdal'ın Instagram paylaşımına "Ayrılınca açıldı" yorumları yağdı.

Bazı takipçileri ise Hanife'nin başörtülü olduğu zamanları hatırlatarak bu fotoğrafları eleştirdi.



Hanife ardından gelen yorumlara ise "Boneye içlik diyenler dünden beri etek boyumu linçliyor. Sevgili arkadaşlar bir de sadece zayıflar giymiyor istediğini" diyerek tepki gösterdi.



