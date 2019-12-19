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Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı! 'Bekarlığa veda'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal geçtiğimiz gün Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Gelin adayı Hanife bekarlığa veda partisinde dansöz oynattı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile dün nikah masasına oturdu. Hanife Gürdal, dün akşam eşi ve yakın dostlarıyla meyhanede kutlama yaptı. Nikah sonrası meyhaneye giderek kutlama yapan çift, sonrasında dansöz çağırarak göbek attı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün kuaför salonunda fotoğraf paylaşarak evleneceğini duyurdu.

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Ailelerinin katıldığı nikah töreniyle evlenen Hanife, sonrasında bir meyhanede eğlence yaptı. Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı.

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HANİFE DANSÖZE EŞLİK ETTİ

Yakın zamanda önce başörtüsünü çıkaran Hanife ise masaya çıkarak göbek atan dansöze eşlik etti. Çiftin alkollü mekandaki kutlama görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Hanife Gürdal, nikah sonrası eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" dedi. Ayvaz ise Gürdal ile olan fotoğrafını hikaye kısmından paylaşmakla yetindi.

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