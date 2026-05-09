Hantavirüse karşı aşı çalışması başlatıldı!

MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarının ardından dikkatler yeniden bulaşıcı hastalıklara çevrilirken, Moderna önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde hantavirüslere karşı koruma sağlayabilecek aşı adayları üzerinde çalıştığını açıkladı.

Ayrıca araştırmaların, Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı İnovasyon Merkezi ile ortak yürütüldüğü belirtildi. Şirket, çalışmaların gemideki son salgından önce başladığını özellikle vurguladı.

“ERKEN AŞAMADA AMA DEVAM EDİYOR”

Moderna tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların henüz erken araştırma aşamasında olduğu ifade edildi. Şirket, bu girişimin ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı önlem geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından şirket hisseleri NASDAQ:MRNA New York borsasında yaklaşık yüzde 13 yükseldi.

DSÖ VAKA SAYILARINI TAKİP EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü, virüsü taşıdığı doğrulanan en az altı kişi ile iki şüpheli vakayı izlemeye aldığını açıkladı. Bazı yolcuların hayatını kaybettiği de bildirildi.

Pandemi döneminde geliştirdiği COVID-19 aşısıyla dünya çapında tanınan Moderna, son yıllarda kuş gribi ve diğer potansiyel salgın hastalıklar için de mRNA tabanlı aşı çalışmaları yürütüyor.

Şirketin halen Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu desteğiyle kuş gribine yönelik ileri aşama klinik deneyler yaptığı belirtiliyor.