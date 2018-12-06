Hapşırmasıyla dolmuş koltuğundan düşmesi bir oldu

Dolmu\u015ftaki g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131yan olayda bir yolcu, hap\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada koltuktan d\u00fc\u015ft\u00fc. Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler h\u0131zla yay\u0131ld\u0131.PARTNERO kamplar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Ye\u015fil\u00e7am filmlerinde g\u00f6zden ka\u00e7an 10 abs\u00fcrt \u00e7ekim hatas\u0131\u00d6\u011frencilere 'Noel Baba ger\u00e7ek de\u011fil' diyen \u00f6\u011fretmen kovuldu
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