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Hapşırmasıyla dolmuş koltuğundan düşmesi bir oldu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, dolmuşta yolculuk eden adam hapşırdığı sırada, yere düşüyor. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Dolmuştaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir yolcu, hapşırdığı sırada koltuktan düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs hapşırma

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