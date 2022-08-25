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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun 75. yılı kutlandı

25.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun 75. yılı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Açıldığı 1947'den bu yana binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan, şehrin kültür hayatının vazgeçilmez mekanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun 75. yılı kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu Bennu Yıldırımlar ve Emrah Özertem'in yaptığı gece, mekanın açılışından bugüne 75 yılını özetleyen kısa bir belgeselin gösterimiyle başladı.

Geceye katılanlar arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in yanı sıra birçok sanatçı ve gazeteci yer aldı.

Sahnelenen ilk oyun olan Kral Oidipus'un heyecanı ve açılışın basına yansımalarının yer aldığı belgeselde, Şehir Tiyatrosu’nun kuruluşundan 2. Dünya Savaşı’nın kültür hayatına verdiği zarara kadar pek çok konu işlendi.

Etkinlik, William Shakespeare'in yazdığı, Serdar Biliş'in yönettiği "12. Gece" oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

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