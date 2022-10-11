Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? Bu akşam TV'de!

Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? Bu akşam TV'de!

11.10.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareket Sekiz adlı yerli sinema filmi bu akşam FOX Tv'de sinemaseverler ile buluşacak. Hareket Sekiz filminin fragmanının yayınlanmasıyla beraber konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak konusu oldu. Aksiyon ve komedi türlerinden oluşan konusuyla ilgi çeken Hareket Sekiz filminde birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Peki, Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? Bu akşam TV'de yayınlanacak olan Hareket Sekiz filmi hakkında detaylar...

Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim? Bu akşam TV'de!

Başrollerinde Ali Sunal, Onur Atilla ve Sarp Bozkurt'un yer aldığı Hareket Sekiz adlı aksiyon ve komedi filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı, Türk Sinema filmidir. Hareket Sekiz filmini Tv'de izleyecek olan kişiler Hareket Sekiz filmi hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyorlar. İşte Hareket Sekiz filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

HAREKET SEKİZ OYUNCULARI KİM?

Hareket Sekiz filminin oyuncuları arasında Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel’in yer alıyor.

hareket sekiz konusu nedir

HAREKET SEKİZ KONUSU NEDİR?

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu almaktadır. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarmaya çalışır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katakulli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?Katakulli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...
Sakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttıSakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
FOX Ali Sunal Devrim Yakut Gürgen Öz Onur Atilla bihter dinçel film hareket sekiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...

Genç kadının vajinasından öyle şeyler çıktı ki! Tam 88 parça...

Bu kez yalnız değildi! Tribünün ortasında pantolonunu indirdi

Bu kez yalnız değildi! Tribünün ortasında pantolonunu indirdi

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.