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Hareketleriyle şoke eden baba, oğlunu hastaneden kaçırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Bursa'da, trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi.

Kaza, dün, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. F.Y. (41) yönetimindeki plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalta düşen çocuk, yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı çocuk, 'XXX3 ZZZL1' diye kayıt edilerek, tedaviye alındı. Taha Ceddo, dün gece saatlerinde, babası Faysal Ceddo tarafından hastaneden kaçırıldı. Kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan sürücü F.Y. ise kimse şikayetçi olmayınca ifadesi alınarak, serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARINA MENDİL SATTIRIYORMUŞ

Faysal Ceddo'nun, polis ekiplerince yapılan inceleme ve GBT sorgusunda, çocuklarına zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman dövdüğü belirlendi. Ceddo'nun 5 çocuğunun bulunduğu ve hepsini farklı noktalarda çalıştırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaralı oğlu Taha'yı hastaneden kaçıran Faysal Ceddo'nun yakalanması için çalışma başlattı.

KAZA YERİNDE İLGİSİZ DAVRANMIŞTI

Öte yandan dün kaza sonrası yol ortasında yatan yaralı Taha Ceddo'nun babası Faysal Ceddo, olay yerine gelmiş, çocuğu acı içinde kıvranırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kaza Taha Ceddo

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