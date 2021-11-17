Harika Avcı açtı ağzını yumdu gözünü: Benimle uğraşanları...

Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damgasını vuran Harika Avcı'nın maddi zorluklar çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti. Bir pansiyona yerleştirilen Avcı'nın ev kirası ve faturalarını bir iş insanı ile hayranının ödediği medya da yer almıştı. Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalıştığı da öne sürülmüştü.

EMEKLİ OLMAYI REDDETTİ İDDİASI

Son olarak ortaya atılan Harika Avcı'nın emekli olmayı reddettiği iddiası ise çok konuşuldu. Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre Harika Avcı emekli olmayı reddetti. Avcı emekliliği kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacakmış. Ancak Harika Avcı sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanladı.

HARİKA AVCI: KINIYORUM

Harika Avcı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Avcı paylaşımında şunları yazdı:

"Benimle uğraşanları kınıyorum" diyerek şunları söyledi; Benimle uğraşmayı alışkanlık haline getirmiş bazı kişiler ve mecralar tarafından ortaya atılan yeni bir haberin varlığını öğrenmiş bulunmaktayım. Haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Benim üzerimden bu tip haberler yaptırtan, yapan ye yayanları kınıyorum."

