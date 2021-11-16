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Harika Avcı, zor durumuna rağmen emekliliği elinin tersiyle itti

16.11.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80’li yıllara damga vuran güzel oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı zor günler geçiriyor. Ev kirasını bir hayranının ödediği öne sürülen 61 yaşındaki sanatçının emekli olmayı reddettiği iddia edildi.

Harika Avcı, zor durumuna rağmen emekliliği elinin tersiyle itti

Kemal Sunal’la birlikte rol aldığı İyi Aile Çocuğu filmiyle sanat dünyasına adam atan oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, zor günler geçiriyor. 80’li yıllara damga vuran Harika Avcı’nın bir süredir maddi konularda zorluk çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.

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Bir pansiyona yerleştirilen Harika Avcı’nın borçlarını bir iş insanı ile hayranının ödediği basına yansımıştı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalışmış ancak ulaşamamıştı.

HARİKA AVCI: YA DUYULURSA...

Magazinsortie'nin haberine göre; Harika Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği öğrenildi. Harika Avcı kabul etmiş olsa, 5 bin TL emekli maaşı alacakmış.

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Öte yandan şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli Sunay Y., bu kez de Avcı'yı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

"DURUP DURURKEN SALDIRDI"

Avcı, ifadesinde yaşanan olayı; "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darbetmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı, ön dişimin çatlamasına sebep oldu. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu" sözleriyle anlattı.

"PARAYI ÇALMADIM, BANA İFTİRA ATILDI"

Hizmetli Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

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