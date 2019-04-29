Harika çiftten doğaya mükemmel hediye

Fakat bu büyük çevre katliamı karşısında ne yapılmalı? Yaptığımız en ufak bir şey bir fark yaratabilir mi? Brezilyalı fotoğrafçı Sebastião Salgado ve eşi Lélia Deluiz Wanick Salgado, çevre katliamını önlemek için neler başarılabileceğini göstererek tüm insanlığa örnek bir davranış sergiledi.



Çünkü, tabiat doğru koşullar göz önüne alındığında her zaman geri dönüş verir. Salgado, çektiği fotoğraflarla ve yayınladığı kitaplardan fazlasıyla önemli ödüller kazanan ünlü bir şahsiyettir. 1990'larda, Ruanda soykırımının korkunç barbarlığını belgelendikten sonra fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş, bir zamanlar yemyeşil tropik yağmur ormanları ile kaplı olan Brezilya bölgesine dönmüştü. Karşılaştığı manzaraya inanamamıştı. Bölgenin şu anda kısır ve vahşi yaşamdan yoksun olduğunu görmek onu mahvetmişti, fakat karısı Lélia, eski ihtişamıyla tekrardan restore edilebileceğine inanmıştı.



Salgado; “Topraklar benim kadar hastaydı ve her şey mahvoldu” dedi. The Guardian'a 2015 yılında geri döndü. “Arazinin sadece% 0,5'i ağaçlarla kaplıydı. Sonra karım bu ormanı yeniden ağaçlandırmak için harika bir fikir buldu. "Ağaçlandırma yapmaya başladığımızda, bütün böcekler, kuşlar ve balıklar geri döndü ve ağaçların bu artışı sayesinde ben de yeniden doğdum , bu en önemli andı. ” dedi.

