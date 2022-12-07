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Haris Seferovic, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı...

07.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı ancak gösterdiği performansla henüz bekleneni veremeyen Haris Seferovic, İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giymişti. İsviçre'nin Portekiz'e 6-1'lik skorla elendiği son 16 turu maçında da süre alan Haris Seferovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, Benfica'ya dönüp dönmeyeceğine dair gelen soruya da cevap verdi. İşte detaylar...

Haris Seferovic, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı...

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yaz transfer sezonunu oldukça hızlı bir şekilde geçirmiş ve kadrosuna birçok ismi katmıştı. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı oyuncular arasında yer alan Haris Seferovic'in takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

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Galatasaray'da henüz bekleneni veremeyen golcü oyuncu, İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermişti.

MAÇ SONUNDA KONUŞTU

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Son 16 turunda Portekiz ile karşı karşıya gelen İsviçre'de sonradan oyuna giren Haris Seferovic, 6-1'lik yenilginin ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"BENFICA'YA DÖNMEK PLANLARIM ARASINDA YOK"

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Benfica'ya dönmeyeceğini söyleyen Seferovic, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok, 5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum. Çok iyi oynuyorlar, izliyorum. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum." dedi.

"UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ"

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Galatasaray'da şampiyonluk hedeflediğini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 10 maça çıkan Seferovic, 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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