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Harput Kalesi önündeki drift şov pahalıya patladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
HABER  | 24.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

Elazığ'da Harput Kalesi önünde drift yapan sürücü jandarma ekipleri tarafından fark edilince ceza almaktan kurtulamadı. Kale önünde bulunan MOBESE'yi inceleyen ekipler, sürücüye 5 bin 10 TL para cezası keserek, ehliyetine de el koydu.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Harput Kalesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki otomobil ile kale önüne gelerek drift yapmaya başladı. Bu sırada İl Jandarmaya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan aracı fark etti. 1 dakika süreyle drift yapan sürücü jandarma ekipleri tarafından araçla yakalandı.

5 BİN 10 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

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Trafik timlerine teslim edilen sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesilirken, 2 ay ehliyetine el konuldu. Sürücünün tekrar ehliyetini alması için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği öğrenildi.

BENZER OLAY OCAK AYINDA DA YAŞANMIŞTI

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Öte yandan, ocak ayında yine Harput Mahallesi’nde 3 sürücü karda drift yaparken yakalanmıştı. Sürücülerin her birine 5 bin 10 TL'den toplam 15 bin 30 TL para cezası verilmişti. (İHA)

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drift ceza para cezası Elazığ

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