Harran Üniversitesi taban puanları 2022: Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Harran Üniversitesi'nde bulunan bölümleri tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Harran Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Harran Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
Harran Üniversitesi taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
Harran Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|150 + 4
|21043
|431.6937
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|35218
|410.37049
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|23150
|363.51243
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|85964
|355.28179
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|24456
|351.00329
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|134320
|317.45607
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|45 + 2
|108787
|316.33821
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|154000
|305.37528
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|180 + 5
|180458
|281.05653
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|248124
|263.4979
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|298392
|257.87527
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|90 + 3
|306769
|256.53657
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Coğrafya(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|335581
|252.03768
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|286158
|251.67588
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|10
|345676
|250.53803
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|333403
|239.33769
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|20
|458073
|235.41198
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bitki Koruma(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|351545
|235.01789
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|530875
|230.02559
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|80 + 2
|519433
|226.65103
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ekonometri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Harita Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Rekreasyon Yönetimi(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarla Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|40
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Zootekni(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|331422
|305.13009
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Anestezi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|392632
|294.44345
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|428151
|289.03728
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|491754
|280.38728
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|555218
|272.82115
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|563062
|271.93849
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|594431
|268.52345
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|601145
|267.80986
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|640208
|263.83041
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Fizyoterapi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|647753
|263.07718
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|656758
|262.22429
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Diyaliz(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|668243
|261.12584
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Odyometri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|672108
|260.76403
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|707059
|257.51521
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Optisyenlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|732799
|255.23159
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Podoloji(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|812981
|248.37379
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|813730
|248.31112
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|839424
|246.16315
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|866029
|243.90872
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|932925
|238.16276
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|972044
|234.83339
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1080948
|226.13653
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1106745
|224.20333
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1150999
|220.92497
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1157090
|220.47464
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1164793
|219.89268
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1242550
|214.11866
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1280187
|211.44164
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Mimari Restorasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1293990
|210.49292
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1307358
|209.58288
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1353441
|206.51338
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Sağlık Turizmi İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1397918
|203.60845
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1426494
|201.74102
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1454040
|199.95095
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1462586
|199.39876
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1526777
|194.92075
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1527452
|194.86917
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578832
|190.32002
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1584446
|189.67011
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1590366
|188.90091
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595568
|188.13834
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602809
|186.84921
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624045
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624625
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623841
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1586118
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620702
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604860
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1596117
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593819
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618280
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1550939
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623677
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604481
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603172
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623459
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1577461
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626259
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Organik Tarım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622530
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615149
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624608
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578879
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597497
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Turist Rehberliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625340
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626663
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1610382
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612232
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
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|1624285
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YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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