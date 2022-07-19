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  4. Harran Üniversitesi taban puanları 2022: Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Harran Üniversitesi taban puanları 2022: Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. Harran Üniversitesi taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 Harran Üniversitesi taban puanları yer alıyor.

Harran Üniversitesi taban puanları 2022: Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Harran Üniversitesi'nde bulunan bölümleri tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Harran Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Harran Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

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Harran Üniversitesi taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Harran Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 150 + 4 21043 431.6937
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 35218 410.37049
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 23150 363.51243
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 85964 355.28179
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 24456 351.00329
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 134320 317.45607
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 45 + 2 108787 316.33821
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 154000 305.37528
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 180 + 5 180458 281.05653
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 248124 263.4979
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 298392 257.87527
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 90 + 3 306769 256.53657
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 335581 252.03768
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 286158 251.67588
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 345676 250.53803
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 333403 239.33769
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 20 458073 235.41198
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bitki Koruma(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 351545 235.01789
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 530875 230.02559
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 519433 226.65103
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bahçe Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Harita Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Rekreasyon Yönetimi(4 Yıllık) SOZ 2021 40 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tarla Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama(4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Turizm Rehberliği(4 Yıllık) DİL 2021 40 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Zootekni(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 331422 305.13009
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2021 - 392632 294.44345
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 428151 289.03728
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 491754 280.38728
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 555218 272.82115
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 563062 271.93849
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 594431 268.52345
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ortopedik Protez ve Ortez(2 Yıllık) TYT 2021 - 601145 267.80986
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Eczane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 640208 263.83041
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Fizyoterapi(2 Yıllık) TYT 2021 - 647753 263.07718
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 656758 262.22429
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Diyaliz(2 Yıllık) TYT 2021 - 668243 261.12584
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Odyometri(2 Yıllık) TYT 2021 - 672108 260.76403
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 707059 257.51521
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Optisyenlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 732799 255.23159
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Podoloji(2 Yıllık) TYT 2021 - 812981 248.37379
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 813730 248.31112
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 839424 246.16315
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık) TYT 2021 - 866029 243.90872
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 932925 238.16276
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 972044 234.83339
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1080948 226.13653
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol(2 Yıllık) TYT 2021 - 1106745 224.20333
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1150999 220.92497
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 1157090 220.47464
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1164793 219.89268
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1242550 214.11866
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1280187 211.44164
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Mimari Restorasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1293990 210.49292
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1307358 209.58288
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Atçılık ve Antrenörlüğü(2 Yıllık) TYT 2021 - 1353441 206.51338
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Sağlık Turizmi İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1397918 203.60845
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1426494 201.74102
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1454040 199.95095
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1462586 199.39876
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1526777 194.92075
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1527452 194.86917
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1578832 190.32002
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1584446 189.67011
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1590366 188.90091
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1595568 188.13834
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1602809 186.84921
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624045 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624625 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623841 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1586118 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620702 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1604860 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1596117 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Gıda Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1593819 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Gıda Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1618280 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1550939 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623677 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1604481 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1603172 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623459 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1577461 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626259 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Organik Tarım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622530 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1615149 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624608 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tarımsal İşletmecilik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1578879 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tekstil Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1597497 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Turist Rehberliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625340 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626663 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1610382 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1612232 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624285 -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


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Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

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